Lautaro Martinez: «Argentina, Copa America e qualificazione: che anno!»

Lautaro Martinez dopo il pareggio maturato contro il Brasile ha conquistato aritmeticamente la qualificazione al Mondiale in Qatar (vedi articolo). Di seguito le sue parole su Tyc Sport.

QUALIFICAZIONE – Lautaro Martinez dopo aver conquistato aritmeticamente la qualificazione al Mondiale ha parlato così attraverso il sito argentino: «Sono felice per questo grande anno che abbiamo fatto con la nazionale. La verità è che non si vedeva da molto tempo. Prima la Copa America e ora una qualificazione con quattro giornate d’anticipo. Dobbiamo proseguire come squadra e gruppo, siamo sulla strada giusta. Adesso bisogna chiudere queste quattro giornate e conquistare la maggior parte dei punti per finire il più avanti possibile. Abbiamo festeggiato perché realmente è un sogno, una grande gioia. Speriamo di continuare così, migliorando come squadra e come gruppo».