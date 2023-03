Lautaro Martinez: «Argentina, che bello tornare a festeggiare! Indimenticabile»

Lautaro Martinez, in campo questa notte in Argentina-Panama prima sfida dopo la vittoria del Mondiale (vedi QUI), in un’intervista su TyC Sports ha espresso tutta la sua soddisfazione di tornare a festeggiare davanti il suo popolo e la sua famiglia.

FESTEGGIAMENTI – Lautaro Martinez festeggia la vittoria in amichevole contro il Panama, ma soprattutto la vittoria del Mondiale davanti il suo pubblico: «Non lo avrei mai immaginato di poter tornare a festeggiare qui, sentire come le persone esultano in questo stadio, è stata una giornata indimenticabile per tutti noi. Mia madre è qui presente allo stadio, sono felice perché finalmente può sentire quello che ho provato io in prima persona in Qatar. Sa il sacrificio che ha fatto suo figlio per arrivare a indossare questa maglia, sono davvero orgoglioso».