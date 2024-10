Lautaro Martinez con l’Argentina a Miami. Partita a rischio, le ultime

L’Argentina di Lautaro Martinez si trova in questo momento a Miami dove incombe il pericolo dell’uragano Milton. Le previsioni mettono al sicuro la nazionale, ma la partita è rischio.

SITUAZIONE – Lionel Scaloni ha spiegato poche ore fa la situazione dell’Argentina, che domani alle ore 23 italiane giocherà la partita contro il Venezuela a Maturin. Per arrivare a destinazione però la nazionale di Lautaro Martinez ha dovuto raggiungere Miami per prendere il volo che farà scalo in Colombia prima di atterrare in Venezuela. Il giro è complicato, soprattutto se c’è un uragano in arrivo. L’uragano Milton colpirà a breve la Florida, quindi anche Miami.

Argentina e Lautaro Martinez a Miami, le ultime

PERICOLO – Secondo Tyc Sports non ci dovrebbero essere comunque problemi relativamente al match di domani per la qualificazione ai prossimi Mondiali. L’Argentina volerà questa sera (ore 15 a Miami) verso il Venezuela se le condizioni meteorologiche lo permetteranno e si sta allenando per preparare l’impegno. L’uragano Milton dovrebbe colpire il Golfo della Florida questa sera dalle informazioni raccolte dagli esperti. La squadra di Lionel Scaloni perciò sarà fuori pericolo, Lautaro Martinez e compagni giocheranno per confermare il loro dominio nel gruppo del Sud America. Solo una sconfitta nelle otto partite disputate, diciotto punti e primo posto a due di distanza dalla Colombia. Tutto va nel verso giusto.