Lautaro Martinez ancora in gol con l’Argentina! Sblocca con la Colombia

Serata ottima per i giocatori dell’Inter impegnati in Sud America: dopo Sanchez in Bolivia-Cile (vedi articolo) tocca a Lautaro Martinez. Il Toro ha appena sbloccato Argentina-Colombia a Cordoba.

A SEGNO! – Come venerdì notte contro il Cile anche stavolta va in gol Lautaro Martinez. Lo fa per aprire la partita di Cordoba fra l’Argentina e la Colombia, che pure ha necessità di classifica rispetto alla Seleccion. Al 29′, su cross dalla sinistra di Marcos Acuna, erroraccio della difesa colombiana con un buco di William Tesillo a centro area, controllo immediato di Lautaro Martinez e conclusione a superare Camilo Vargas. Due su due quindi per il Toro, a quattro giorni di distanza dalla precedente realizzazione in nazionale. Curiosità: a oggi nel 2022 ha più gol con l’argentina, due, che con l’Inter, uno (in Supercoppa Italiana contro la Juventus su rigore).