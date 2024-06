Lautaro Martinez o Alvarez? Scaloni risponde con una (non) scelta!

Nell’Argentina Lautaro Martinez deve sfidare Julian Alvarez: i due attaccanti mettono “in crisi” mister Lionel Scaloni. Il CT risponde ai giornalisti che lo pongono di fronte a una scelta.

DISPUTA TRA 9 – Se nell’Inter Lautaro Martinez non ha eguali, nell’Argentina la musica cambia un po’. Nella rosa di Simone Inzaghi il ‘Toro’ è estato eletto all’unanimità leader indiscusso, e non solo per la fascia da capitano che ha indossato per tutta la stagione. L’apporto sul campo e il supporto nello spogliatoio hanno permesso all’argentino di godere della stima di tutto l’ambiente e dei tifosi. In casa albiceleste la situazione è resa un po’ più complicata dalla concorrenza dei compagni. L’ombra di Lionel Messi non è l’unica, c’è anche quella di Julian Alvarez, che nel corso del Mondiale in Qatar ha messo in difficoltà Lionel Scaloni. Il CT dell’Argentina, infatti, molto spesso ha preferito concedere una maglia da titolare al 24enne del Manchester City piuttosto che a Lautaro Martinez.

Sfida a due fra Lautaro Martinez e Julian Alvarez: chi sceglierà Scaloni?

SCELTA – Quella fra Lautaro Martinez e Julian Alvarez è una scelta che Lionel Scaloni è chiamato a fare molto spesso. Anche di fronte ai giornalisti, che nel corso della conferenza prima di Argentina-Equador, hanno messo “alle strette” il CT. Il mister argentino, che ha parlato anche del giovane talento dell’Inter Valentin Carboni, ha dichiarato sulla disputa fra i due numeri nove: «Ci sono anche altre posizioni in cui c’è concorrenza. Succede che il numero 9 è storico fin dall’epoca Batistuta-Crespo. È una posizione che attira l’attenzione, ma posso elencarne altre in cui c’è forte concorrenza: Tagliafico-Acuña, Montiel-Molina, Enzo Fernández-Lo Celso, De Paul-Palacios-Paredes-Mac Allister. L’importante è che sia Lautaro Martinez che Julian Alvarez stanno bene e possono darci cose diverse. Siamo contenti perché loro hanno fatto una buona stagione. Decideremo chi inizierà a giocare». Resta, dunque, il punto interrogativo sulla titolarità di Lautaro Martinez, che intanto si prepara ad avere delle chance anche durante la Coppa America.