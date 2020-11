Lautaro Martinez, aggiornamenti sull’infortunio. Ma l’Argentina non molla

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez ha accusato un fastidio muscolare poche ore fa, in occasione dell’allenamento con l’Argentina (vedi articolo). Da TyC Sports arrivano aggiornamenti sull’infortunio.

INFORTUNIO REALE – Lautaro Martinez ha svolto allenamento differenziato con l’Argentina, nel centro sportivo di Ezeiza. L’attaccante dell’Inter lamenta un fastidio al muscolo ischio-tibiale della gamba destra: questa la prima diagnosi data da TyC Sports. Da segnalare che il problema nel riscaldamento contro l’Atalanta era invece alla coscia sinistra. Non è ancora chiaro se sia un problema di lieve entità o qualcosa di poco conto. Per il momento, però, la Seleccion non sembra intenzionata a rimandarlo in Italia: risulta “soltanto” in dubbio per la partita contro il Paraguay, in programma fra quarantotto ore.