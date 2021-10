Lautaro Martinez, affaticamento muscolare ma non lascia il ritiro – CdS

Lautaro Martinez alle prese con un affaticamento muscolare causato dalle troppe partite giocate. Il calciatore però resta in ritiro con l’Argentina, scongiuri da parte dell’Inter.

TROPPE PARTITE – Allarme Lautaro Martinez, l’attaccante argentino questa notte non ha giocato la sfida tra la sua nazionale e il Paraguay a causa di un affaticamento muscolare. Problema di poco conto, ma è chiaro che si dovrà capire come evolverà la situazione nelle prossime ore. L’Argentina sfiderà domenica l’Uruguay mentre giovedì dovrà vedersela con il Perù. Il rischio esiste, e il guaio è legato inevitabilmente ai troppi impegni affrontati nelle ultime settimane. Inzaghi dunque rischia di riavere Lautaro Martinez, venerdì, e in condizioni precarie. L’Inter dal canto suo affronterà la Lazio sabato all’Olimpico, ore 18. A questo punto, l’opzione più probabile sarebbe quella del forfait, a meno che non venga liberato in anticipo dall’Argentina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno