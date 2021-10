Lasarte: «Sanchez in campo perché con un lampo può risolvere la partita»

Lasarte, Commissario Tecnico del Cile, dopo la sconfitta maturata contro il Perù per 2-0 (vedi report), ha parlato di Alexis Sanchez ai microfoni di La Tercera.

IN CAMPO – Lasarte, tecnico del Cile, al termine della partita ha commentato la partita di Alexis Sanchez: «Sanchez in campo novanta minuti perché con una scintilla può cambiare tutto. Avevo pensato di sostituirlo perché non ha i novanta minuti nelle gambe, ma in qualunque situazione può risolvere il risultato».