Lasarte (CT Cile): «Sanchez? Lo vedo sempre bene, ora gioca un po’»

Martin Lasarte, CT del Cile, ha parlato anche di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal, rispettivamente attaccante e centrocampista dell’Inter prima della partita contro il Paraguay, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali.

SANCHEZ – Queste le parole di Martin Lasarte, CT del Cile, su Alexis Sanchez. «C’è stato un momento in cui Alexis non giocava per niente, adesso gioca un po’. Dal mio punto di vista lo vedo sempre bene, ma fondamentalmente per me è stato molto bravo nell’ultimo turno di qualificazione. Lo vedo concentrato».

PARTITE – Lasarte sullo scarso minutaggio di Sanchez ed Arturo Vidal nell’Inter. «Questa è la solita domanda. Quando Claudio (Bravo) non ha giocato, si è discusso di lui. Alexis non stava giocando e per me ha avuto tre fantastiche prestazioni, visto quanto poco ha giocato. Arturo (Vidal) ha giocato di più».