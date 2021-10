Lasarte (CT Cile): «Sanchez? Non nel miglior momento, ma non si nasconde»

Il Cile giocherà domani notte (alle 2 ora italiana di lunedì) contro il Paraguay. Il commissario tecnico Lasarte, in conferenza stampa, parla delle condizioni di Sanchez e del rientro di Vidal.

SANCHEZ PIÙ UNO – Arturo Vidal non ha giocato nella sconfitta per 2-0 del Cile contro il Perù giovedì notte per squalifica. Il centrocampista dell’Inter torna a disposizione e Martin Lasarte fa capire che lo schiererà titolare: «Qualsiasi nazionale, non solo il Cile, che ha il privilegio di avere giocatori di esperienza che sanno come si vince e come si superano momenti è importante. È un qualcosa che è d’aiuto per tutta la squadra».

LA CONFERMA – Lasarte poi si sposta sulle condizioni di Alexis Sanchez: «Quando un giocatore non può dare il massimo deve fare comunque bene. Sanchez non è nel suo miglior momento, però l’ho visto con voglia e desiderio: non si è mai nascosto, ci ha provato anche quando ha sbagliato. Questo è un elemento positivo, ne ho parlato anche coi giocatori. La posizione in campo? Non so se scenderà in campo nella stessa dell’ultima partita».