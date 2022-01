Lasarte (CT Cile): «Sanchez? Arrivato molto meglio rispetto ad altre volte»

Sanchez è, assieme a Lautaro Martinez e Vecino, uno dei tre giocatori che l’Inter ha visto partire per giocare due volte in Sud America. Il commissario tecnico del Cile, Lasarte, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dell’attaccante.

ORA STA MEGLIO – La sosta per le nazionali crea sempre allarmi per Alexis Sanchez, troppo spesso tornato con problemi fisici dagli impegni col Cile. Il suo commissario tecnico, Martin Lasarte, lo trova però in forma visto quanto fatto all’Inter: «L’abbiamo trovato molto bene Sanchez, con molta fiducia, pure più rapido. Si è presentato molto meglio rispetto ad altre occasioni, per il primo allenamento: altre volte stava giocando poco. Nel suo caso l’abbiamo visto bene nelle sue sensazioni e in quello che ci ha trasmesso. Abbiamo parlato con lui di ciò che può creare una partita in altura (contro l’Argentina giovedì si gioca a Calama a 2.260 metri sul livello del mare, ndr) e stiamo lavorando sull’adattamento. La sensazione che ci ha trasmesso è che sta molto bene».