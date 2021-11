Lasarte (CT Cile): «I giocatori sono in forma. Verso lo stesso obiettivo»

Martín Lasarte – Commissario Tecnico del Cile – ha parlato prima della sfida contro l’Ecuador valevole per le qualificazioni ai Mondiali. Il CT ha elogiato il gruppo e ha fatto il punto sulla condizione fisica dei suoi giocatori, Arturo Vidal e Alexis Sanchez compresi.

OTTIMA FORMA – Martin Lasarte è soddisfatto del lavoro del suo gruppo e della forma dei suoi giocatori. Tra cui anche Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Il Commissario Tecnico del Cile ha parlato in questo modo prima della sfida contro l’Ecuador: «Il gruppo è unito, ottimista, sono tutti in buona condizione e remano nella stessa direzione. Sembra una cosa ovvia, ma nel calcio di oggi non lo è. Tutti i pensieri confluiscono nello stesso posto».