Lasarte critica l’Inter: «Sanchez sano ma gioca poco, problema per il Cile»

Lasarte, commissario tecnico del Cile, alla vigilia della partita contro la Bolivia (alle 3 della notte italiana fra domani e venerdì) manda un messaggio all’Inter sulle condizioni di Sanchez. Per lui l’attaccante è sano e pertanto dovrebbe giocare di più.

POCO IN CAMPO – Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, manda indirettamente una critica all’Inter: «La questione di Alexis Sanchez la conosciamo tutti. Purtroppo, pur essendo sano che l’aspetto più rilevante, i pochi minuti che sta giocando ora sono un problema. Fondamentalmente è perché arriva da un infortunio, se avesse avuto una continuità maggiore di gioco non sarebbe un problema. Però è la realtà: noi necessitiamo di lui e la posizione in cui lo utilizzeremo sarà a volte più attaccante e a volte più trequartista. Bisogna valutare diverse cose, ma Sanchez è il generatore di situazioni e possiamo utilizzarlo anche come finalizzatore».