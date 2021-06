Lasarte (CT Cile): «Vidal? Non io quello che valuta la sua vita privata»

Lasarte, commissario tecnico del Cile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che la Roja giocherà alle 2 della notte fra giovedì e venerdì contro l’Argentina. Inevitabile che abbia dovuto rispondere a domande sulla questione Vidal, positivo al Coronavirus e sotto indagine (vedi articolo).

PREPARAZIONE CONDIZIONATA – Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, non potrà avere Arturo Vidal nella partita contro l’Argentina. Un problema in più per la Roja, che spera di risolvere: «Non sono io quello che scopre oggi ciò che è Vidal, a livello internazionale e per il Cile. Noi abbiamo definito un protocollo, definito a livello nazionale, per ridurre i rischi di contatti stretti. Chi risulta positivo va subito in isolamento. Quando si arriva al raduno si fa subito un tampone, poi se ne fa un altro poco dopo. Sono cose che succedono: c’è un autocontrollo, uno è libero di fare quello che preferisce nel suo tempo libero. Non sono la persona che deve valutare cosa fa Vidal nella sua vita privata. Abbiamo parlato con lo staff medico, poi non sono la persona indicata per prevedere se c’è il rischio di altri contagi. Pensiamo che, dopo Vidal, non ce ne saranno altri: i test sono stati tutti negativi».