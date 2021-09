Lasarte (CT Cile): «Vidal falso nueve? Ha già giocato! Lui è polivalente»

Il Cile di Vidal giocherà stanotte, all’1 italiana, contro la Colombia a Barranquilla per le qualificazioni ai Mondiali. Il commissario tecnico Lasarte, in conferenza stampa, viste le tante assenze non esclude Vidal centravanti.

IL CAMBIO – Per il Cile ci sono tante defezioni in attacco e Martin Lasarte le valuta: «L’assenza di Alexis Sanchez e Ben Brereton ci porta a trovare delle alternative. Dobbiamo pensare ad altre idee, come un giocatore che agisca da falso nueve. Questo, per ora, non l’abbiamo ancora definito. Può essere Arturo Vidal? Ha giocato, in alcuni momenti mi pare al Barcellona, come una specie di falso nueve. L’ha fatto in alcune partite, è il goleador del Cile e ha delle caratteristiche che lo rendono polivalente. Vidal può giocare in diverse posizioni, ha qualità che lo permettano. Vidal è una possibilità, poi ci sono giocatori come Luis Jiménez e Diego Valencia che possono fare da centravanti».