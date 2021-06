In Cile-Bolivia si è discusso molto della sostituzione di Vidal, che ha avuto più di un gesto di stizza al momento del cambio (vedi articolo). Nel post partita del match di Copa América, vinto 1-0, il commissario tecnico della Roja Lasarte ha spiegato la sua versione.

NON AL MEGLIO – Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, in conferenza stampa dopo l’1-0 alla Bolivia non può che parlare di Arturo Vidal: «Perché il cambio? È una questione di realismo. Quando un giocatore finisce la stagione con problemi fisici, arriva in Cile e si prende il virus rimanendo dieci o dodici giorni in isolamento, con la situazione che ha passato, non può essere al massimo. È un gran giocatore, ma gli serve fare una preparazione. Farlo durante la competizione è difficile, ma ci stiamo provando. Immagino che per lui sia frustrante essere sostituito, ma è importante che abbia accumulato minuti. Speriamo che, col passare delle partite, si possa vedere la miglior versione di Vidal».