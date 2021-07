Lasarte (CT Cile): «Sanchez vicino a recupero totale. Vediamo all’ultimo»

Sanchez può partire dal 1′ in Brasile-Cile, nella notte italiana fra venerdì e sabato, e sarebbe il suo debutto in questa Copa América. Il commissario tecnico della Roja, Martin Lasarte, in conferenza stampa fa sapere come le condizioni dell’attaccante dell’Inter siano in netto miglioramento.

VICINO AL RIENTRO – Alexis Sanchez, questa sera, ha svolto in gruppo l’allenamento alla vigilia di Brasile-Cile (vedi articolo). Il suo commissario tecnico, Martin Lasarte, fa il punto della situazione: «Per prima cosa sappiamo che Sanchez ha avuto una lesione. Gli abbiamo dato tutto il tempo per recuperare, confidando sulla possibilità di passare il turno. Questo è successo, ora Sanchez è vicino a un recupero totale o quasi. Ogni minuto e ora che passa gioca a suo favore: aspettiamo l’ultimo momento e vediamo in che condizioni sta. Dovesse essere in buone condizioni, ancora più che ottime, sicuramente prenderà parte alla partita».