L’Argentina spazza la Bolivia e Lautaro Martinez contribuisce! Messi da favola

L’Argentina vince la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 con un impressionante 6-0. Messi è stato protagonista assoluto autore di una tripletta e un assist decisivo per Lautaro Martinez, in campo oltre un’ora.

CAPITANO IN CAMPO – Lautaro Martinez torna a giocare titolare con l’Argentina, in attacco, insieme a Lionel Messi e Julian Alvarez. L’Argentina indirizza subito la partita, in pieno controllo sin dai primi minuti, spinge intensamente ed è proprio il fuoriclasse argentino, autore di una tripletta in tutta la partita, a realizzare la prima rete al 19′, approfittando di un errore difensivo avversario. Al 43′ contropiede dei padroni di casa gestito ancora da Messi che a pochi passi dalla porta serve facilmente Lautaro Martinez che a porta vuota non sbaglia.

Argentina scatenata, realizza 6 reti totali

CASCATA DI GOL – A pochi secondi dalla fine del primo tempo mette la firma anche Julian Alvarez. Nel secondo tempo, Messi ha ripreso lo spettacolo con una doppietta, segnando ancora due volte e suggellando la sua serata da incorniciare. Thiago Almada, entrato dalla panchina, ha chiuso definitivamente la gara all’86’. Lautaro Martinez resta in campo 73′, prima dell’ingresso in campo di Nico Paz, giovane talento del Real Madrid in prestito al Como dove sta facendo bene.