L’Argentina si impone nettamente sul Cile: quasi 80 minuti per Lautaro Martinez

L’Argentina batte in maniera convincente il Cile con il punteggio di 3-0. Per la squadra di Lautaro Martinez primo posto in solitaria in classifica per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

LA PRESTAZIONE – Un’ottima Argentina esce vincente dalla sfida della notte contro il Cile di Roberto Gareca. La squadra campione del mondo in carica, nella quale figura anche Lautaro Martinez dal primo minuto di gioco accanto a Julian Alvarez, mostra una superiorità innegabile sin dal primo tempo, rendendosi più volte pericolosa per la porta difesa da Gabriel Arias. Tale predominio si manifesta non solo sul piano del possesso palla, pari al 71% per gli argentini, ma anche dal punto di vista dei tiri totali, 9 contro i 3 dei cileni. Ciò nonostante, per assistere al vantaggio della selezione allenata da Lionel Scaloni bisogna attendere l’alba della seconda frazione di gioco, quando al 48′ Alexis Mac Allister riceve da Alvarez sulla lunetta un pallone che deve solo scaricare nell’angolino in basso a destra della porta di Arias. La pressione della Selección cresce dopo la rete del vantaggio, ma il gol che serve a mettere in cassaforte il risultato arriva soltanto all’84’, con un mancino da fuori area di Alvarez, servito da Giovani Lo Celso, che si insacca nella zona centrale della porta. Chiude i discorsi Paulo Dybala, che al 91′ trova parzialmente in maniera fortunosa il gol del definitivo 3-0 con un mancino che dall’area di rigore si insacca alla sinistra della porta difesa da Arias.

Lautaro Martinez in campo per quasi 80 minuti in Argentina-Cile!

SCENARIO AUSPICATO – Ormai sembra sempre più collaudata la coppia composta da Lautaro Martinez e Alvarez, in assenza di Lionel Messi. Il ct Lionel Scaloni, con la scelta di puntare sul duo d’attacco per il quale non aveva optato né ai Mondiali né alla Copa America ha dimostrato di essere pronto a rivedere i suoi piani. Una volta che Messi non farà più parte in pianta stabile dell’Albiceleste, Scaloni potrebbe riproporre in maniera strutturale questa coppia come cardine del suo fronte offensivo. In ogni caso, contro il Cile si è visto il Lautaro Martinez operaio, intento a pressare per recuperare palloni e offrire contemporaneamente i presupposti per una prima costruzione dell’azione offensiva. Sono mancati tiri in porta nei suoi 79 minuti in campo, ma la fiducia di cui il capitano dell’Inter dispone nei suoi mezzi lo aiuterà a tornare quanto prima al gol.