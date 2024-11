La Turchia senza Calhanoglu soccombe con il Montenegro! Incubo

La Turchia vive un incubo a causa della sconfitta con il risultato di 3-1 contro il Montenegro. Vincenzo Montella soccombe senza Hakan Calhanoglu.

INCUBO – La Turchia perde 3-1 contro il Montenegro e non salirà perciò direttamente alla Lega A di UEFA Nations League. Vincenzo Montella e i suoi dovranno passare dagli spareggi per le seconde classificate, in cima ci è arrivato il Galles con 12 punti. Senza Hakan Calhanoglu, infortunatosi nell’ultimo match proprio con il Galles, la Turchia è caduta rovinosamente con una squadra che aveva 0 punti prima di oggi. Uomo della serata è l’inaspettato Nikola Krstovic, attaccante del Lecce. La conoscenza della Serie A ha segnato tre gol. Il primo al minuto 29 per il momentaneo 1-0, il secondo per il 2-1 al 45′ e il terzo per il definitivo 3-1 al 73′ su assist di Ognjen Gasevic. La rete del pareggio al 37′ di Kenan Yildiz è servita a poco. Buio pesto intorno a Montella e i calciatori della Turchia.

Montenegro-Turchia finita, ora il piano di recupero per Calhanoglu

PROGRAMMA – Calhanoglu tornerà domani ad Appiano Gentile ma probabilmente non si allenerà con il gruppo. Il calciatore seguirà un piano di recupero per evitare ricadute dopo quella subita con il Galles sabato scorso. Lo stesso problema di Roma lo sta tormentando da quasi un mese, l’Inter non vuole correre rischi e andrà con cautela.