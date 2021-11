Kuntz (CT Turchia): «Calhanoglu, un esempio dentro e fuori dal campo!»

Calhanoglu, dopo la grande prestazione nel derby contro il Milan, vuole ripetersi anche con la maglia della nazionale. Il CT della Turchia ha parlato del centrocampista dell’Inter nella conferenza stampa prima del match contro Gibilterra.

GRANDE STIMA – Hakan Calhanoglu è chiamato a ripetersi anche in nazionale dopo le ultime apparizioni convincenti con la maglia dell’Inter. Stefan Kuntz, CT della Turchia, ha parlato del centrocampista nerazzurro in conferenza stampa: «Non si possono confrontare le prestazioni del club e della nazionale, perché nel club ci sono altri giocatori e un diverso tipo di gioco. Ma ovviamente c’è pressione sui miei giocatori in nazionale, perché giocano per la loro patria e vogliono rendere al meglio. Hakan è un giocatore che darà l’esempio a tutti, dentro e fuori dal campo. Posso usarlo in diverse posizioni perché è anche duttile tatticamente. Sono molto felice di avere un giocatore del genere e ho la forte sensazione che Hakan giocherà molto bene domani».

Fonte: ajansspor.com