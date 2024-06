Kovacic: «Contro l’Italia una finale! Jorginho e Barella duo pericoloso»

Mateo Kovacic domani sera scenderà in campo con la maglia della Croazia provando a contrastare l’Italia di Luciano Spalletti. Il centrocampista analizza il gruppo azzurro, soprattutto a centrocampo.

OPPORTUNITÀ – Alessandro Bastoni non è stato l’unico a parlare alla Rai prima di Croazia-Italia. Anche Mateo Kovacic, vecchia conoscenza dell’Inter, si è espresso sulla sfida degli Europei: «Domani per noi è come una finale. Non abbiamo fatto bene nelle prime due partite e lo sappiamo. Il calcio ci ha dato un’altra opportunità domani e dobbiamo essere migliori rispetto alle prime due. Abbiamo peccato soprattutto nella tranquillità. Non siamo stati tranquilli con il pallone, come di solito siamo. Ora dobbiamo dare tutto per vincere. Italia in difficoltà? Io non la vedo in difficoltà. Vedo un’Italia con un grande allenatore, con grandi giocatori, che sanno cosa fare».

Kovacic si prepara a Croazia-Italia: pronto a sfidare due avversari a centrocampo!

CENTROCAMPO – Kovacic, continua, focalizzandosi su due calciatori azzurri che più apprezza: «L’Italia è sempre un’avversaria tosta e una partita non semplice da giocare. Ci piace giocare contro le grandi squadra e domani dobbiamo giocare contro una grande squadra. Uno in particolare che voglio sfidare dell’Italia? Mi piacciono in tanti ma io guardo sempre il centrocampo perché mi devo focalizzare su quello. Jorginho è un calciatore che mi è sempre piaciuto. Avevo il piacere di giocare con lui insieme ed è quello con cui mi son più divertito nel campo. Lui e Barella sicuramente sono una bella coppia e due che possono creare tanti problemi se stanno bene». Queste le considerazioni di Kovacic alla vigilia di Croazia-Italia.