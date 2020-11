Kolarov, tutto in una notte per gli Europei:...

Kolarov, tutto in una notte per gli Europei: le formazioni di Serbia-Scozia

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov Serbia

La Serbia di Aleksandar Kolarov si gioca tutto in una notte. Questa sera alle 20.45 si giocherà infatti la finale play-off per accedere agli Europei itineranti del 2021 (inizialmente previsti per quest’anno, ndr)

PANCHINA – Kolarov partirà dalla panchina nel match di questa sera contro la Scozia. Ecco l’undici titolare di Ljubiša Tumbaković: Rajković; Milenkovic, S. Mitrovic; Gudelj; Lazovic, Nem. Maksimovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Mitrovic, Tadic.

AVVERSARI – Ecco invece la formazione titolare della Scozia: Marshall; O’Donnel, Gallagher, Mc Tominay, Robertson; Jack, McGinn, Tierney; Christie, Dykes, C. McGregor