Koeman nuovo ct dell’Olanda di de Vrij e Dumfries dopo Qatar2022

RITORNO – Simone Inzaghi prepara la sfida contro il Verona di Igor Tudor di sabato alle 18 a San Siro. Un match che deve dar seguito alla vittoria sofferta di domenica contro la Juventus. Intanto, sul fronte nazionali, arriva la notizia che l’Olanda cambierà commissario tecnico dopo il mondiale in Qatar a fine anno. Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona ed ex ct dell’Olanda dal 2018 al 2020, tornerà a guidare gli Oranje di de Vrij e Dumfries dopo il mondiale in Qatar2022 a causa della malattia con cui sta lottando l’attuale ct, Van Gaal. Ecco l’annuncio dello stesso Koeman. «Orgoglioso di annunciare che dopo i Mondiali ricoprirò ancora una volta il ruolo di allenatore della nazionale olandese. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida, per raggiungere insieme nuovi successi».