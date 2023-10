Koeman: «Gol Olanda, che peccato! Dumfries un millimetro in fuorigioco»

Koeman nonostante la sconfitta 1-2 in Olanda-Francia, ha visto tante note positive in partita, e in un’intervista rilasciata a NOS ha parlato del gol annullato alla sua squadra per un fuorigioco millimetrico di Denzel Dumfries.

FUORIGIOCO MILLIMETRICO – Ronald Koeman cita l’esterno dell’Inter e si dice comunque soddisfatto della prestazione della sua squadra: «Abbiamo combattuto coraggiosamente. Abbiamo provato a rientrare in partita fino all’ultimo momento. È un peccato che il gol di Donyell Malen non sia andato a buon fine, perché Denzel Dumfries era in fuorigioco di un millimetro. Poi abbiamo segnato l’1-2 in modo bellissimo. Poi ho senti che sai che c’è di più. Sfortunatamente non siamo riusciti a ottenere un altro punto, ma abbiamo fatto tutto il possibile».