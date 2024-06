Koeman su Dumfries: «Con Frimpong? Dipende dal ruolo dell’interista»

Koeman domani sfiderà l’Islanda con la sua Olanda prima di volare in Germania per Euro 2024. In conferenza stampa ha parlato pure di Dumfries.

ACCOPPIATA – Domani l’Olanda giocherà la sua ultima amichevole pre-Europeo contro l’Islanda. Il CT degli Orange, Ronald Koeman in conferenza stampa si è concentrato anche sulla posizione dell’esterno dell’Inter Denzel Dumfries: «Forse la gente dice che Dumfries e Frimpong vogliano entrambi giocare da esterni, l’accoppiata Geertruida-Frimpong contro il Canada è andata molto bene. Ma quando ne parliamo con Denzel, pensiamo che anche lui possa essere in grado di farlo. Jeremie ha giocato contro il Canada come una sorta di attaccante di destra. Se Denzel si mette dietro, si può fare».

Dumfries e il palcoscenico di Euro 2024: l’Inter segue, Koeman decide

CHANCE – Nella prima amichevole contro il Canada del compagno all’Inter Tajon Buchanan, Dumfries è rimasto in panchina per novanta minuti con Koeman che ha preferito come terzino destro nel 4-3-3 Geertruida, mentre Frimpong ha agito come esterno d’attacco. Domani sera con l’Islanda, potrebbe toccare proprio al giocatore dell’Inter, il cui futuro rimane ancora in bilico tra Serie A e Premier League. Sono due gli olandesi dell’Inter convocati, l’altro è Stefan de Vrij, che contro il Canada è entrato nella ripresa.