Kjaer: «Eriksen, non dimenticherò quel momento. Meritiamo gli ottavi»

Simon Kjaer – capitano della Danimarca e difensore del Milan – ha parlato in conferenza stampa della voglia di qualificarsi agli ottavi di finale di EURO 2020. Il giocatore ha poi spiegato come sarà impossibile dimenticare quanto accaduto a Christian Eriksen, a cui lui ha letteralmente salvato la vita.

IMPOSSIBILE DIMENTICARE – Simon Kjaer ha parlato dell’Europeo della Danimarca. Fin qui decisamente anomalo, dopo quanto successo a Christian Eriksen contro la Finlandia. Un momento che il difensore del Milan non potrà mai dimenticare: «Dopo tutto quello che abbiamo passato meritiamo di qualificarci. Siamo fiduciosi di vincere, ma servirà tutto l’apporto e il sostegno del nostro pubblico. L’atmosfera della partita contro il Belgio è stata caldissima, la più incredibile della mia carriera, spero che contro la Russia sarà lo stesso. Quanto accaduto a Eriksen non lo dimenticherò mai. Tutti noi abbiamo reagito nel modo che ci è sembrato più appropriato in quel momento. Ma quel che è certo è che nessuno di noi scorderà quel pomeriggio».