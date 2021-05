Joao Mario, il titolo allo Sporting non basta: resta fuori dagli Europei

Joao Mario ha chiuso neanche ventiquattro ore fa la sua stagione (vedi articolo). Il centrocampista ora farà ritorno all’Inter, a meno che non arrivi un accordo con lo Sporting CP (che non ha opzioni per il riscatto). Per il centrocampista non ci sarà l’occasione di mettersi in mostra agli Europei: il Portogallo non l’ha convocato.

NIENTE FESTA – Joao Mario, nella scorsa edizione degli Europei, era stato il numero 10 del Portogallo che aveva alzato il trofeo. Un mese da protagonista in Francia, che aveva convinto Suning a prenderlo come primo acquisto di grido (assieme a Gabigol) pagando quaranta milioni più bonus allo Sporting CP. Il club di Lisbona l’ha ripreso un anno fa dall’Inter, in prestito secco, dopo diversi anni con pochissime luci e tante ombre. Ha funzionato il ritorno a casa per Joao Mario: buone prestazioni e la vittoria della Liga NOS, che lo Sporting CP non si aggiudicava dal 2001-2002. Non è bastato: il commissario tecnico Fernando Santos oggi ha diramato le convocazioni per gli Europei di giugno, e il nome del centrocampista non c’è. Nei ventisei presente invece un ex nerazzurro, Joao Cancelo, ora al Manchester City. Di seguito la lista, per Joao Mario adesso si apre il mercato con la speranza che l’Inter riesca a piazzarlo: proprio allo Sporting?

PORTOGALLO – I CONVOCATI PER GLI EUROPEI

Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Granada);

Difensori: Joao Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Danilo Pereira (PSG), Joao Palhinha (Sporting CP), Ruben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (Porto) e William Carvalho (Real Betis);

Attaccanti: Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Francoforte), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Joao Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica).