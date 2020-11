L’Italia vince il girone di Nations League! Un gol per tempo alla Bosnia

Condividi questo articolo

L’Italia è fra le quattro finaliste di UEFA Nations League, che ospiterà a Milano e Torino. Gli Azzurri battono 0-2 la Bosnia e conquistano il Gruppo 1 della Lega A. In gol Belotti e Berardi, in una partita quasi mai in discussione.

GRANDE VITTORIA – Tre su tre per Alberico Evani da commissario tecnico provvisorio dell’Italia, e questo è un successo che vale. Gli Azzurri superano per 0-2 la Bosnia e ottengono l’aritmetica del primo posto nel girone. Allo Stadion Grbavica di Sarajevo al 22′ è Andrea Belotti, al terzo tentativo, a mettere dentro su grande assist di Lorenzo Insigne, con un bel gesto tecnico per arrivare sul pallone. Gli Azzurri possono così gestire la situazione, contro un avversario già ultimo e privo di mezza squadra. Al 68′ arriva anche il raddoppio, sull’asse del Sassuolo: palla dentro di Manuel Locatelli e grande girata di Domenico Berardi. Per la Bosnia è notte fonda, con i padroni di casa che chiudono anche in dieci per l’infortunio, a cinque cambi finiti, di Sinisa Sanicanin. Nel finale traversa per Federico Bernardeschi. Bene, ancora una volta, i due dell’Inter: novanta minuti per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. L’Italia, avendo vinto il girone di UEFA Nations League, ospiterà le Final Four a ottobre 2021 con Belgio, Francia e Spagna.