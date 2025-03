Italia, dal vantaggio alla rimonta della Germania. Decide Goretzka

L’Italia viene sconfitta dalla Germania con il punteggio di 1-2. A segno Sandro Tonali, Tim Kleindienst e Leon Goretzka, il quale completa la rimonta dei tedeschi.

PRIMO TEMPO – L’Italia inizia il match contro la Germania, valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League, con la mentalità e l’aggressività giuste per provare ad imporsi. Gli sforzi della Nazionale azzurra vengono premiati, con Sandro Tonali che conclude un’azione splendida della sua compagine ribadendo in rete da distanza ravvicinata al 9′. La squadra di casa continua il suo pressing nella prima metà della frazione, sperando di poter certificare il vantaggio acquisito anche nel resto del match. Tale convincimento viene, però, gradualmente a sfumarsi, con la Germania che cresce gradualmente con sempre maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

SECONDO TEMPO – Se nella prima frazione tale crescita non si traduce in qualcosa di concreto, l’andamento del match cambia completamente nel secondo tempo. I tedeschi trovano infatti subito il pareggio, al 49′, grazie al colpo di testa vincente di Tim Kleindienst. Nel corso della frazione, l’Italia non riesce a mostrare quel brio e quella velocità di gioco sperimentati nei primi 45 minuti di gioco. L’atteggiamento degli azzurri viene punito dalla compagine tedesca, al 76′, con il colpo vincente di Leon Goretzka su cui Gianluigi Donnarumma viene beffato. La reazione dell’Italia non è sufficiente per poter sperare nel pareggio finale. La Germania ottiene così un importante risultato in vista del ritorno, da disputare proprio in casa.

ITALIA-GERMANIA 1-2

9′ Tonali (I), 49′ Kleindienst (G), 76′ Goretzka (G)