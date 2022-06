Italia-Ungheria, trio offensivo brevilineo. Mancini punta su due dell’Inter

Questa sera ci sarà Italia-Ungheria, seconda partita di Nations League. Mancini pensa ad un attacco brevilineo e giovane. Presenti anche due dell’Inter

ULTIME − Italia-Ungheria al Dino Manuzzi di Cesena. Questa sera, gli azzurri scenderanno in campo per la terza volta nel giro di otto giorni dopo la batosta contro l’Argentina a Wembley e il pareggio in casa con la Germania nella gara d’esordio della Nations League. Mancini rivoluzionerà nuovamente l’undici di partenza. Secondo Sky Sport, novità in attacco con un trio inedito composto dal giovanissimo Gnonto, Raspadori e Politano. Mancini si affiderà anche ai due dell’Inter, Alessandro Bastoni in difesa, e Nicolò Barella a centrocampo. Il centrocampista era rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di Italia-Germania.