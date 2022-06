Italia-Ungheria, formazioni ufficiali: Mancini ne mette due su tre dell’Inter

Italia-Ungheria prenderà il via alle ore 20.45, per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: Mancini, per l’ennesima volta, non dà riposo a Barella e lo schiera titolare con Bastoni, panchina per il terzo dell’Inter Dimarco.

ITALIA-UNGHERIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Gnonto, Raspadori.

In panchina: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Luiz Felipe, Locatelli, Esposito, Tonali, Belotti, Pessina, Dimarco, Zerbin, Bonucci.

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Orban, At. Szalai; Négo, A. Nagy, Schafer, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Adam Szalai.

In panchina: Gulacsi, Szappanos, Kecskés, Fiola, Salloi, Bolla, Barath, Vancsa, Styles, Adam, Spandler, Vécsei.

Commissario tecnico: Marco Rossi