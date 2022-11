Italia Under 21, un solo convocato dell’Inter. Presenti anche un prestito e un ex

L’Italia Under 21 si prepara al prossimo impegno amichevole in preparazione della fase finale del prossimo Europeo. Il 19 novembre, ad Ancona, la selezione di Nicolato affronterà la Germania. Un solo convocato dell’Inter, ovvero Raoul Bellanova. Presente anche l’ex nerazzurro Cesare Casadei e il prestito nerazzurro alla Salernitana Lorenzo Pirola.

Italia Under 21, la lista dei convocati di Nicolato per la sfida alla Germania

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (SPAL), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Franco Tongya (Odense);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma).