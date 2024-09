Italia Under 21, tris senza appello alla Norvegia! Un po’ di Inter

Altra vittoria per l’Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria, dopo il roboante 7-0 rifilato a San Marino. In Norvegia arriva un netto 0-3 firmato Tommaso Baldanzi, con anche Francesco Pio Esposito dell’Inter in campo.

TRIS – Grande forma da parte dell’Italia Under 21, che conquista una vittoria anche contro la Norvegia. In trasferta arriva un secco 0-3 firmato da una tripletta di Tommaso Baldanzi della Roma. Le marcature si aprono al 10′, quando il giallorosso sigla lo 0-1. La partita resta in equilibrio fino a secondo tempo inoltrato, quando Baldanzi si scatena e, tra il 72′ e l’80’ cala anche la doppietta e la tripletta personale, fissando così il punteggio sullo 0-3. Una vittoria che ha visto anche un po’ di Inter in campo: Francesco Pio Esposito – già protagonista contro San Marino con quattro dei sette gol segnati – ha giocato per 57 minuti, prima di lasciare il posto a Nicolò Pisilli.