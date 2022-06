Italia Under-21 trionfa 0-3: Pirola in campo 90′, poi altri due dell’Inter

L’Italia Under-21 vince 0-3 contro il Lussemburgo per la sfida valida per le qualificazioni all’Europeo. In campo Lorenzo Pirola per novanta minuti, poi altri due dell’Inter.

ORA PRIMI – L’Italia Under-21 allenata da Paolo Nicolato trionfa in trasferta contro il Lussemburgo dei pari età e supera l’Irlanda portandosi al primo posto in classifica. Lorenzo Pirola in campo da titolare per novanta minuti. Decisive le reti di Vignato e Pellegri nel primo tempo, e di Gaetano nel secondo. Nel secondo tempo spazio anche per Gaetano Oristanio e Sebastiano Esposito, entrati rispettivamente al sessantesimo e al settantaquattresimo minuto di gioco.