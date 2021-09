Italia Under 21: successo di misura per la squadra del CT Nicolato

Dopo il 3-0 contro Lussemburgo, l’Italia under 21 ottiene un altro successo, in questo caso contro il Montenegro. La squadra di Nicolato trionfa grazie alla rete di Colombo

DI MISURA − Altra vittoria per l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato. Gli azzurrini, dopo il tris rifilato al Lussemburgo, vincono di misura anche la seconda partita del mese di settembre, valida per le qualificazioni agli Europei del 2023. Basta l’1-0 firmato Lorenzo Colombo su assist di Raoul Bellanova al minuto 53 per schiantare il Montenegro. In campo per più di 22 minuti nella ripresa anche Samuele Mulattieri, giocatore del Crotone di proprietà dell’Inter.