Italia Under-21, successo in amichevole. Minuti per Bellanova

L’Italia Under-21 supera l’Ucraina 3-1 in amichevole a Reggio Calabria. Minuti per Bellanova, ma la notizia è l’esordio di Fabbian nel “suo” Granillo, dove gioca con la Reggina.

IL SUCCESSO – L’Italia Under-21 batte i pari età dell’Ucraina a Reggio Calabria, col risultato di 3-1. Apre le marcature Matteo Lovato al 18′, con un colpo di testa su punizione di Nicolò Fagioli. Il pareggio ospite è al 66′ con Oleksiy Kashchuk, sfruttando un rimpallo e un errore di Stefano Turati. Poi si scatena Lorenzo Colombo: doppietta al 70′ dopo un tiro di Gaetano Oristanio (appena subentrato) e all’80’ di testa. Per l’Inter titolare Raoul Bellanova, sostituito al 76′, come prestiti novanta minuti per Lorenzo Pirola, il recupero per Samuele Mulattieri e l’esordio al 76′ per Giovanni Fabbian.