L’Italia Under 21 si salva al 96′ e poi vince ai rigori: 2 dell’Inter OK

Vittoria ai rigori per l’Italia Under 21. Finisce 2-2 nei tempi regolamentari Italia Under 21-Panama U23. La Nazionale di Carmine Nunziata ha trovato il pareggio in extremis, con gli avversari in 10. Poi vince ai rigori. Presenti due dell’Inter. Complessivamente finisce 6 a 3.

VITTORIA AI RIGORI – Italia Under 21 in campo nel torneo Maurice Revello contro Panama, dopo aver raccolto tre punti nelle prime due partite. Gli azzurrini, allenati da Carmine Nunziata, hanno perso nell’ultima uscita 4-0 contro l’Ucraina U23, mentre all’esordio avevano vinto contro il Giappone per 4-3. In campo dal primo minuto Sebastiano Esposito, nell’ultimo anno in prestito alla Sampdoria in Serie B, ma di proprietà dell’Inter. Il primo tempo è da dimenticare: al 23′ Panama passa in vantaggio Phillips e due minuti più tardi la formazione centroamericana trova il raddoppio con Alvarado. Al 40′, riapre tutto Ndour su assist dell’interista Esposito. Nella ripresa, diversi cambi per la Nazionale azzurra, con l’ingresso anche in campo di Mattia Zanotti, entrato al 67′ al posto di Turicchia. Nel finale, doppio giallo e dunque rosso per Perdomo, con Panama che finisce in 10 uomini. Al 96′, l’Italia ne approfitta: assalto finale dei ragazzi di Nunziata, che trovano il 2-2 in extremis ancora con Ndour. Si va ai rigori per decretare la vittoria, con l’Italia che trasforma quattro rigori, contro l’uno solo segnato dagli avversari.

Volpato: GOL

Tello Valor: PARATO

Cerri: GOL

Orelien: GOL

Hasa: GOL

Matos: PARATO

Tongya: GOL