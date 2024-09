Italia Under 21 rullo compressore contro San Marino! Show di Esposito

L’Italia Under 21 archivia la pratica San Marino con un perentorio 7-0 nella gara valevole per la qualificazione agli Europei. In gol anche Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito allo Spezia.

RULLO – Vittoria senza appello per l’Italia Under 21, che si libera senza troppe difficoltà di San Marino nella gara valevole per la qualificazione ai prossimi Europei. Nel primo tempo dura 35 minuti la resistenza degli ospiti, fino al gol di Bove al 35′. Solo tre minuti dopo arriva anche il secondo centro, con un autogol di Matteoni. Nella ripresa non si fermano gli azzurrini e questa volta è Francesco Pio Esposito – attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito allo Spezia – a calare il tris. Non si ferma qui però il giovane nerazzurro, che nel giro di due minuti, al 76′ e al 78′ segna anche doppietta e tripletta personale, portando il risultato sul 5-0. Arriva poi Raimondo, che al minuto 82 sigla anche la rete del 6-0. Nel recupero, al 92′, c’è ancora spazio sul tabellino per Esposito, che segna il 7-0 e il suo poker personale.