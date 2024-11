Italia Under 21 ripresa due volte! Esposito e un ex Inter in gol

Si fa rimontare due volte l’Italia Under 21, con Francesco Pio Esposito tra i protagonisti. Finisce 2-2 la sfida contro l’Ucraina, grazie anche a una rete dell’ex Inter – ora al Bologna – Giovanni Fabbian

PAREGGIO AMARO – Due volte in vantaggio, due volte rimontata. L’Italia Under 21 raccoglie solo un punto nella sfida contro i pari età dell’Ucraina. Partita che vede tanta Inter protagonista. Prima con l’ex centrocampista nerazzurro Giovanni Fabbian (ora al Bologna, ma su cui i nerazzurri detengono comunque un diritto di recompra) che apre le marcature al 26′. Un vantaggio che dura però veramente poco, perché al 28′ gli ospiti riequilibrano il risultato grazie alla marcatura di Kvasnytsya. Verso lo scadere del primo tempo, però, sale in cattedra Francesco Pio Esposito, che continua a stupire in questo inizio di stagione. L’attaccante dell’Inter e in prestito allo Spezia trova infatti il gol proprio prima dell’intervallo. Un gol che però non basta per la vittoria: all’83’, infatti, gli ucraini trovano il gol del definitivo 2-2 sfruttando un errore della difesa azzurra e Krasnopir mette il suo sigillo per il pari. Un risultato amaro, visto l’andamento della gara.

ITALIA UNDER 21-UCRAINA UNDER 21 2-2

Fabbian al 26′, Kvasnytsya al 28′, Esposito al 45′, Krasnopir all’83’