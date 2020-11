Italia Under 21, Pirola aggregato al gruppo: un nerazzurro lascia il ritiro

Condividi questo articolo

Paolo Nicolato Italia

Dopo la qualificazione alla seconda fase dell’Europeo di categoria, Lorenzo Pirola si aggrega all’Italia Under 21, mentre Andrea Pinamonti torna all’Inter

ITALIA UNDER 21 – A seguito della qualificazione alla seconda fase dell’Europeo di categoria conquistata battendo i pari età del Lussemburgo, l’Italia Under 21 prepara l’ultima partita del girone contro la Svezia, in programma mercoledì a Pisa. In vista di questo match, il sito della “Figc” comunica la partenza di Andrea Pinamonti dal ritiro. L’attaccante, squalificato per l’incontro contro la Svezia, fa ritorno all’Inter. Aggregato invece, insieme ad Andrea Colpani, Lorenzo Colombo ed Emanuel Vignato, Lorenzo Pirola, difensore del Monza ma di proprietà del club nerazzurro.

Fonte: Figc.it