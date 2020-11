Italia Under 21, passerella contro la Svezia: la...

Italia Under 21, passerella contro la Svezia: la formazione ufficiale

Condividi questo articolo

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo Italia

Italia-Svezia Under 21 si giocherà alle 17.30. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono già matematicamente qualificati agli Europei di categoria. Out il nerazzurro Andrea Pinamonti per squalifica.

FORMAZIONE – Oltre ad Andrea Pinamonti manca Sebastiano Esposito nell’Italia Under 21 che affronterà la Svezia. L’attaccante classe 2002 – in prestito alla SPAL – ha lasciato infatti il ritiro da 4 giorni. Ecco la formazione ufficiale di Paolo Nicolato nel match di Pisa: Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Cuomo; Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh, Sala; Raspadori, Scamacca.