Italia Under-21, pareggio con la Spagna e secondo posto! Risponde Pisilli

Finisce in parità la sfida tra Italia e Spagna nella terza giornata della fase a gironi dell’Europeo Under-21. Al termine di una gara equilibrata e combattuta, gli Azzurrini di Carmine Nunziata pareggiano 1-1.

TERMINA IN PARITÀ – L’Italia Under-21 termina in pareggio la sfida contro la Spagna all’Europeo e conferma il secondo posto nel girone A. La partita si accende nella ripresa, dopo un primo tempo tattico e con poche occasioni da entrambe le parti. Al 53’ la Spagna trova il vantaggio con Jesus Rodriguez, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva azzurra sugli sviluppi di un calcio piazzato. La reazione dell’Italia non si fa attendere: sei minuti più tardi, al 59’, arriva il pareggio firmato da Giacomo Pisilli, centrocampista della Roma, che con freddezza batte il portiere spagnolo dopo un’azione manovrata sulla destra.

Italia Under-21, secondo posto per gli azzurri di Nunziata

FASE SUCCESSIVA – Il pari consente alla Spagna di mantenere la vetta del girone grazie alla miglior differenza reti, mentre l’Italia chiude al secondo posto con 7 punti, frutto di due vittorie (contro Romania e Slovacchia) e un pareggio. Una prestazione comunque positiva per gli Azzurrini, che confermano solidità e carattere contro una delle favorite del torneo. Ora l’attenzione si sposta sui quarti di finale, in programma domenica 22 giugno: l’Italia affronterà la vincente del Gruppo B, ancora da definire. Il verdetto arriverà domani, quando si giocherà la sfida decisiva tra Germania e Inghilterra.