Italia Under 21 in campo: un nerazzurro (in prestito) dalla panchina

Alle 18.30 andrà in scena Montenegro-Italia Under 21, gara di qualificazione agli Europei di categoria. Nella squadra azzurra ci sarà anche Lorenzo Pirola, difensore dell’Inter in prestito al Monza, che partirà dalla panchina.

PRESENTE – Dopo la cocente delusione della nazionale maggiore, sconfitta ieri contro la Macedonia del Nord, alle 18.30 scenderà in campo l’Italia Under 21. Tra gli azzurrini anche Lorenzo Pirola. Il difensore dell’Inter (in prestito al Monza) partirà dalla panchina nella gara contro il Montenegro. In palio la qualificazione all’Europeo di categoria.