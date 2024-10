Italia Under 21, Esposito e co. pareggiano con l’Irlanda: ex Inter in gol

Solo un pareggio per l’Italia Under 21 contro i pari età dell’Irlanda. Non basta il gol dell’ex Inter Cesare Casadei, che apre le marcature della partita, poi terminata 1-1. Per Francesco Pio Esposito, giocatore di proprietà nerazzurra, cinquantaquattro minuti in campo

PAREGGIO – 1-1 tra Italia e Irlanda Under 21, gara dalla forte connotazione nerazzurra. Non solo per la presenza da titoltare di Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito allo Spezia, ma anche per il gol dell’ex nerazzurro Cesare Casadei. È proprio il centrocampista ad aprire le marcature della partita, con il vantaggio che gli azzurrini riescono a difendere fino al 66′, quando Moran trova il gol che vale il pareggio finale. Cinquantaquattro i minuti in campo per l’attaccante nerazzurro, che lascia il posto (sul punteggio ancora di 1-0) a Giovanni Fabbian, altro giocatore di matrice nerazzurra, attualmente al Bologna ma su cui la squadra di Simone Inzaghi vanta un diritto di recompra.