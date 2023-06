L’Italia under 21 domina e poi si addormenta, ma Svizzera battuta!

L’Italia Under 21 ha battuto la Svizzera 2-3. Primo tempo dominato, ma poi i ragazzi di Nicolato si addormentano nella ripresa. Ma no alla rimonta

VITTORIA − L’Italia scende in campo per la seconda giornata dell’Europeo Under 21 con l’obbligo di vincere contro la Svizzera, dopo la sconfitta all’esordio con la Francia. Il primo tempo degli azzurrini è fulminante: dopo 11 minuti è già 0-2 con le reti di Pirola su calcio d’angolo e Gnonto. Bravissimo nel secondo caso l’interista Bellanova, salito benissimo sulla fascia destra, a mettere in mezzo un invitante pallone per il giovane attaccante del Leeds. Allo scadere cala il tris Fabiano Parisi, che imbeccato sempre da Bellanova sfrutta un errore di Blum per battere ancora il portiere elvetico. Nella ripresa, però, l’Italia non entra in campo e nel giro di cinque minuti subisce l’uno-due avversario con Imeri e Amdouni. Fortunatamente, i ragazzi di Nicolato si svegliano riprendendo la china e sfiorando anche il gol con Scalvini su angolo al 60′. Svizzera vicina al 3-3 con Males, che sbaglia davanti Carnesecchi. Il match termina dopo 5′ di recupero.