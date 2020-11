Italia Under 21 all’ultimo respiro: 1-2 in Islanda....

Italia Under 21 all’ultimo respiro: 1-2 in Islanda. Pochi minuti per Pinamonti

Andrea Pinamonti

L’Italia Under 21 vince solo negli ultimi minuti la fondamentale trasferta in casa dell’Islanda per la qualificazione agli Europei di categoria. Decisiva una doppietta di Pobega. Pochi minuti nel finale per l’interista Pinamonti

Una doppietta di Pobega, centrocampista dello Spezia, consente all’Italia Under 21 di battere l’Islanda a Reykjavik conquistando così una vittoria molto importante nel cammino di qualificazione ai prossimi Europei Under 21. Gli azzurrini erano passati in vantaggio nel primo tempo col primo gol di Pobega ma, non riuscendo a chiudere l’incontro, avevano subito nella ripresa il pareggio dei padroni di casa realizzato da Willumsson. A pochi minuti dalla fine ancora Pobega ha segnato il gol del definitivo 2-1 che lancia gli azzurrini di Nicolato in vetta al girone, a un passo dalla qualificazione agli Europei. Poca Inter in campo, col solo Andrea Pinamonti entrato nei minuti finali.