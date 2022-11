Italia Under 20, vittoria con due dell’Inter in campo. Ma un infortunio

Gioia al novantesimo per l’Italia Under 20, che nella quarta giornata dell’Elite League conquista la vittoria sulla Repubblica Ceca per 2-1. Due dell’Inter in campo, ovvero Fontanarosa e Zanotti. Quest’ultimo, però, costretto a uscire per infortunio.

VITTORIA IN EXTREMIS – Dopo la sconfitta di ieri contro l’Austria della Nazionale Maggiore, ci ha pensato l’Under 20 a dare una gioia all’Italia. Vittoria per 2-1 oggi contro la Repubblica Ceca, grazie alle reti di Ambrosino e Cassano. 71 minuti in campo per il difensore dell’Inter Primavera Alessandro Fontanarosa, mentre Mattia Zanotti è stato costretto a lasciare il campo dopo 17 minuti a causa di un problema muscolare.