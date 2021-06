Italia KO nella sgambata contro l’Under 20 azzurra: Bastoni in campo

Italia di Roberto Mancini sconfitta a Coverciano in una partita di allenamento contro l’Under 20 di Bollini: Bastoni in campo.

PARTITA DI ALLENAMENTO – L’Italia, a meno di una settimana da Euro 2020, è finita KO nella sgambata di Coverciano contro l’Under 20 di Bollini. Due tempi da 20 minuti, in cui è stato in campo anche il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni. A decidere la partita di allenamento è stato il gol di Cangiano al 10′.