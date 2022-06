Italia Under 19, finisce l’Europeo di Casadei e compagni: KO in semifinale

Finisce qui il sogno Europeo dell’Italia Under 19 e per i tre nerazzurri Casadei, Fabbian e Fontanarosa. Decisiva la sconfitta di misura in semifinale contro l’Inghilterra.

ELIMINATI – Delusione cocente per Casadei, Fabbian, Fontanarosa e i loro compagni dell’Italia Under 19. Finisce infatti oggi il sogno Europeo, proprio a un passo dalla finale. Decisiva si è rivelata la sconfitta contro l’Inghilterra. Le cose si mettono bene fin da subito per gli azzurri che con Miretti al 12′ passano in vantaggio, ma nel secondo tempo arriva la rimonta e conseguente doccia fredda: prima Scott pareggia i conti, poi nel finale è Quansah a mettere a segno la rete che permette ai suoi di volare in finale.